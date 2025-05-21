Новое оборудование в МОЦОМД обеспечит качественный уход мамам со сложными родами

В анестезиолого-реанимационное отделение родильного дома Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступило новое оборудование: 2 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 4 переносных прикроватных монитора, предназначенных для работы реаниматологов и анестезиологов. Данное оборудование позволит оперативно реагировать на критические состояния у рожениц, обеспечивая своевременную и эффективную поддержку дыхательной системы и мониторинг жизненно важных функций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Новые аппараты ИВЛ, поступившие в наше отделение, оснащены расширенным набором режимов вентиляции, что позволяет адаптировать респираторную поддержку к индивидуальным потребностям каждой пациентки. Это особенно важно при ведении сложных случаев, таких как преэклампсия, эклампсия, массивные кровотечения и другие осложнения беременности, требующие интенсивной терапии. А прикроватные мониторы позволят непрерывно отслеживать жизненно важные показатели пациентов, оперативно реагируя на любые изменения в их состоянии», — рассказал заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Кулигин.

Доктор также добавил, что новое оборудование было закуплено в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы», что значительно расширит возможности отделения в оказании экстренной помощи роженицам.

Он подчеркнул важность регулярного обновления технической базы для поддержания высокого уровня медицинской помощи и обеспечения безопасности пациенток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.