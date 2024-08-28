Новое оборудование поступило в хирургическое отделение Дзержинской больницы

Обязательным условием успешного оказания медицинской помощи является отсутствие рисков инфицирования пациента через используемые медицинские инструменты и материалы.

Одним из наиболее распространенных методов стерилизации является обработка горячим воздухом.

Преимущества воздушной обработки перед стерилизацией паром — это отсутствие коррозии металлов, что очень важно для хирургических инструментов, к тому же метод абсолютно не токсичен в отличие от использования химических растворов.

Новое оборудование поступило в Дзержинскую больницу благодаря реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.