Новое оборудование для реанимации новорожденных появилось в Ленинском округе

Современное реанимационное и анестезиологическое оборудование общей стоимостью более 50 миллионов рублей получили в перинатальном центре города Видное. Его закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Новый наркозно-дыхательный аппарат обеспечивает безопасное применение ИВЛ для пациента в условиях общей анестезии и помогает снизить вероятность нанесения легочных травм за счет программного обеспечения и дополнительных датчиков. Оборудование соответствует всем современным стандартам. Его поломки исключены, а высококлассных расходных материалов хватит надолго даже при высокой интенсивности работы», — приводятся в сообщении слова анестезиолога-реаниматолога Видновского перинатального центра Ярослава Адамова.

Кроме того, в медучреждение поступили анестезиологический комплекс и прикроватный монитор, техника для измерения давления и сатурации у малышей в отделении новорождённых, 4 новых аппарата ЭКГ с универсальной комплектацией для детей и взрослых, а также реанимобиль с дыхательным аппаратом и другим медицинским оборудованием для новорождённых. Его используют специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых № 1: современные технологии позволяют быстрее транспортировать и эффективнее выхаживать малышей.

«Наши торопыжки, которые появляются на свет значительно раньше времени, нуждаются в специальных условиях, и нам важно, чтобы в процессе выхаживания не было проблем с техникой. Новое оборудование помогает врачу в процессе восстановления крошечного пациента», — приводятся в сообщении слова заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых № 1 Елены Трифоновой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.