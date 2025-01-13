Новое медоборудование запустят в Балашихинской больнице в этом году

Современную цифровую медицинскую технику — флюорограф, маммографы, КТ- и рентген-аппараты — установят в поликлиниках и стационарах больницы взамен устаревшего и аналогового оборудования, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Всего обновят семь единиц тяжелого медоборудования.

«Отслужившую свой срок технику мы начали менять в 2024 году. В этом году пациенты уже смогут проходить на новом оборудовании рентген-диагностику. Это флюорограф в поликлинике № 6, маммографы в поликлиниках № 11 и № 14, рентген-аппараты в филиалах № 1, № 2 и № 3. Кроме того, в филиале № 3 появится современный КТ-аппарат», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Пройти рентген-диагностику можно по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС. Всего в Балашихинской больнице открыто 38 рентгенодиагностических кабинетов. Замена тяжелого оборудования в медучреждении проходит в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.