Новая женская консультация на 100 посещений откроется осенью в Котельниках

В июле в городском округе Котельники в микрорайоне Ковровый открылась новая современная поликлиника на 400 посещений. Уже осенью в ЖК «Томилинский бульвар» заработает женская консультация на 100 посещений в смену, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В округе активно ведется строительство новых социальных объектов. В том числе через год запускают воспитательно-образовательный комплекс на 2450 человек.

«Это очень важный объект, в микрорайоне порядка 15 МКД. Введем его 1 сентября. Также в этом году планируем открыть женскую консультацию на 100 посещений в смену, которую построил инвестор», — рассказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев во время рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

В прошлом году в округе открыли школу на 2000 мест в микрорайоне Парковый. В следующем году в микрорайоне Опытное закончат строить воспитательно-образовательный комплекс, куда войдет школа (около 2,1 тыс. мест) и детский сад (350 мест). Это разгрузит школу № 3. Также в 2026 году в Новый Котельниках появится детский сад, а в 2028 году — школа и детсад в микрорайоне Белая Дача.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ, и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем», — подчеркнул Воробьев.