Новая роботизированная система CORI успешно внедрена в клиническую практику

сегодня в 16:50

В городской клинической больнице № 31 имени академика Савельевой достигнута новая веха в цифровой медицине — проведены первые 30 успешных операций с использованием мини-робота CORI, сообщает «Царьград» .

Больница подтвердила свой статус флагмана роботического эндопротезирования, где уже выполнено свыше 300 операций по замене суставов с применением цифровых технологий в 2024 году.

«Система CORI продемонстрировала исключительную точность и безопасность, став надежным помощником хирургов», — отметили врачи учреждения.

Как отметила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, это стало возможным благодаря планомерной работе по внедрению передовых технологий в столичное здравоохранение.

Ракова подчеркнула, что Москва продолжает укреплять лидерские позиции в медицинской робототехнике. Наряду с CORI, в столичных клиниках активно используются системы Da Vinci, навигационные комплексы и технологии искусственного интеллекта.

«Эти разработки не заменяют специалистов, а позволяют проводить вмешательства с ювелирной точностью», — пояснила заммэра.

Особое внимание уделяется комплексному подходу — от предоперационного планирования до мониторинга результатов в режиме реального времени. По словам медиков, такое сочетание человеческого опыта и технологических возможностей открывает новые горизонты в лечении сложных ортопедических патологий.