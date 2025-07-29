Новая поликлиника на 750 посещений открылась в Ленинском округе
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Во вторник начала работу новая поликлиника в деревне Сапроново Ленинского округа, она рассчитана на 750 посещений в смену.
Объект построили в рамках нацпроекта «Модернизация первичного звена», на возведение поликлиники потрачено 3,13 млрд рублей. Медучреждение будет обслуживать жителей шестого микрорайона, всего 74 тыс. человек.
В новой поликлинике будут оказывать первичную помощь детям и взрослым по целому ряду профилей — терапии, педиатрии, гастроэнтерологии, кардиологии, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, терапии, эндокринологии, хирургии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, урологии.
Во взрослом и детском отделениях предусмотрены отдельные входы, регистратуры и гардеробы.
Поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием. Здесь есть возможность рентгенологической, в том числе флюрографической, маммографической, МРТ и КТ, функциональной, ультразвуковой диагностики заболеваний.
В медучреждении сделали наглядную навигацию, расписание работы врачей представлено на электронном табло и информационном стенде, для самозаписи установили электронные киоски — как в детской, так и взрослой регистратурах. Также там работают два кабинета неотложной медпомощи для взрослых и детей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области