Ногинская больница получила инкубаторы и аппараты ИВЛ для новорожденных

Ногинская больница получила два инкубатора и два аппарата искусственной вентиляции легких для помощи новорожденным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В больницу на улице Комсомольской, 59, поступили инкубатор ИДН-03, транспортный инкубатор ИТН-01 и два аппарата искусственной вентиляции легких Zisline MV350.

Инкубатор ИДН-03 предназначен для недоношенных детей и младенцев с критически низкой массой тела. Он поддерживает температуру, влажность и концентрацию кислорода, создавая термонейтральную среду. Транспортный инкубатор обеспечивает безопасность при перевозке новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии.

Аппараты ИВЛ оснащены системой триггерной вентиляции и режимами, учитывающими физиологию младенцев. Они позволяют точно настраивать параметры вентиляции и сохранять самостоятельное дыхание ребенка на любой фазе дыхательного цикла. Новая техника помогает врачам поддерживать жизненно важные функции младенцев, контролировать их состояние с первых минут жизни и проводить диагностические исследования.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

С начала года медицинские организации Подмосковья получили 423 единицы оборудования для неонатологии на 791 млн рублей. В регионе также реализуют федеральный проект «Охрана материнства и детства» и национальный проект «Семья»: строят родовспомогательные учреждения и оснащают действующие медорганизации.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.