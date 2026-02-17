сегодня в 15:35

Нижегородцы теперь могут делать сложные операции на глазах в своем регионе

Представитель министерства здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов рассказал, что в Нижнем Новгороде начал работу филиал НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, сообщает ИА «Время Н» .

«Для нижегородцев сложные операции и технологии лечения глаз будут бесплатными (по федеральным квотам), ехать в другие регионы больше не нужно», — уточнил он.

В новом центре, в частности, будут проводиться операции по удалению катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, хирургическое лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали исполняющего обязанности главного врача городской больницы № 33 Павла Зубеева и его дочь — заведующую офтальмологией Татьяну Соколову.

