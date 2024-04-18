Нижегородского главврача оштрафовали за срыв сроков капремонта
В Нижнем Новгороде оштрафовали главврача, который вовремя не обеспечил капремонт
В столице Нижегородской области главный врач одной из больниц получил штраф из-за срыва сроков капитального ремонта. Делом занималась прокуратура, сообщает pravda-nn.ru.
Ранее больнице в Ленинском районе Нижнего Новгорода выделили субсидии на ремонт второго отделения поликлиники. Работы обещали завершить до декабря 2023 года, однако главврач не проконтролировал окончание ремонта в намеченный срок.
Делом заинтересовалась прокуратура, после чего началась проверка. По итогу было возбуждено административное дело о нарушении условий предоставления субсидий.
В результате разбирательства главврач больницы, которую не смогли вовремя привести в порядок, получил штраф.