Нижегородского главврача оштрафовали за срыв сроков капремонта

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В Нижнем Новгороде оштрафовали главврача, который вовремя не обеспечил капремонт

В столице Нижегородской области главный врач одной из больниц получил штраф из-за срыва сроков капитального ремонта. Делом занималась прокуратура, сообщает pravda-nn.ru .

Ранее больнице в Ленинском районе Нижнего Новгорода выделили субсидии на ремонт второго отделения поликлиники. Работы обещали завершить до декабря 2023 года, однако главврач не проконтролировал окончание ремонта в намеченный срок.

Делом заинтересовалась прокуратура, после чего началась проверка. По итогу было возбуждено административное дело о нарушении условий предоставления субсидий.

В результате разбирательства главврач больницы, которую не смогли вовремя привести в порядок, получил штраф.