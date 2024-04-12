Нижегородские врачи спасли жизнь девочке, упавшей в выгребную яму

В Нижегородской области из больницы выписали несовершеннолетнюю, которая ранее поступила к медикам в крайне тяжелом состоянии. Несколько дней назад девочка чудом выжила после падения в выгребную яму, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главного редактора «Стационар пресс» Алексея Никонова.

В первых числах апреля юная нижегородка упала в выгребную яму в Вачском районе, после чего ее срочно доставили в больницу.

За жизнь ребенка боролись реаниматологи и другие специалисты. Вскоре ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и пациентка вновь начала дышать самостоятельно.

После нескольких дней борьбы за жизнь девочка пошла на поправку. В пятницу ребенка выписали из больницы. Сейчас юная жительница Нижегородской области находится дома.