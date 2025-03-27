Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по продаже лекарств

Нижегородская область вошла в топ-10 российских регионов по объему розничной продажи медикаментов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на главного редактора агентства «Стационар-Пресс» Алексея Никонова и аналитические данные RNC pharma.

В первые два месяца 2025 года жители Нижегородской области потратили на приобретение лекарственных препаратов 6,6 миллиарда рублей, что эквивалентно 17,8 миллионам упаковок.

В феврале текущего года была зафиксирована рекордная средняя стоимость одной упаковки лекарств, достигшая 363 рублей. Это наивысший показатель за последние 12 месяцев. В 2022 году аналогичный показатель составлял 269 рублей.

В настоящее время средняя сумма чека в аптеках по всей России составляет 768 рублей, что на 10% превышает уровень 2024 года. В Нижегородской области работает чуть более двух тысяч аптек, благодаря чему регион занимает девятую позицию в общероссийском рейтинге по их количеству.

Первые места по объему продаж лекарственных средств занимают Москва, Краснодарский край и Ростовская область.