НИКИ детства в Подмосковье провел день открытых дверей

День открытых дверей для студентов медицинского колледжа по специальности «Сестринское дело» прошел 23 апреля в НИКИ детства в Подмосковье. Участники познакомились с работой стационара и возможностями трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Для будущих медицинских сестер подготовили презентацию об истории, миссии и современных возможностях института, а также экскурсию по отделениям многопрофильного стационара. Студентам показали рабочие зоны и зоны ухода за пациентами, рассказали об организации клинического процесса.

Старшие медицинские сестры и заведующие отделениями ответили на вопросы о наставничестве, нагрузке и специфике работы с детьми. Во время интерактивной встречи с главной медицинской сестрой НИКИ детства участники узнали о карьерных траекториях, системе повышения квалификации и условиях трудоустройства.

«Для нас это была не просто экскурсия, а возможность увидеть, как устроена реальная клиническая работа. Заведующие отделений открыто рассказали о нагрузке и о поддержке, которую получают молодые специалисты», — поделилась впечатлениями студентка медицинского колледжа.

Главная медицинская сестра НИКИ детства Наталья Косарева подчеркнула, что институт заинтересован в привлечении мотивированных выпускников.

«Сестринское дело — это основа качественной медицинской помощи. Нам важно с первых шагов показывать будущим коллегам ценности, стандарты и возможности для развития», — отметила Косарева.

В институте рассчитывают, что часть студентов после окончания колледжа выберет НИКИ детства в качестве первого места работы. Дни открытых дверей планируют проводить регулярно для формирования кадрового резерва и укрепления сотрудничества с учебными заведениями региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.