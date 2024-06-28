Фото - © Слева направо: Антон Молочков - заведующий кафедрой дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор; Нина Зарочинцева - заместитель директора МОНИАГ по научной работе, д.м.н., профессор РАН; Наталья Санина - главный внештатный специалист по терапии Минздрава Московской области, д.м.н., профессор кафедры терапии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; Нисо Одинаева - главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства; Ольга Стебловская - главный врач Кл/https://nikid.ru/sotrudniki-niki-detstva-prinyali-uchas-7/

24 июня в Клину состоялся форум Клинского областного регионального отделения «Союза женщин России» под названием «Здоровая семья — здоровая Россия!». На форуме обсудили ряд важных тем: факторы риска в жизни женщины и их модификация, психологические причины и методы работы со стрессом, секреты здорового веса, профилактика онкологических заболеваний у женщин и тд. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и заведующий учебным центром НИКИ детства, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Екатерина Паснова представили на форуме доклады на тему «Ребенок и мобильный телефон (гаджеты). Как избежать цифровой зависимости?»

«На форуме мы с коллегами обсудили ряд актуальных, интересных и важных тем, таких как: факторы риска в жизни женщины и их модификация, психологические причины и методы работы со стрессом, секреты здорового веса, профилактика онкологических заболеваний у женщин, здоровье волос как показатель общего благополучия организма», — рассказала Одинаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.