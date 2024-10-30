НИКИ детства Подмосковья проводит стажировки для врачей-педиатров в субъектах РФ

«Стажировки проходят не только на территории Московской области, но и в различных субъектах России: Санкт-Петербурге, Сургуте, Перми, Казани, Туле, Нижнем Новгороде. Они проводятся на базе лучших детских лечебно-профилактических учреждений страны. В этом году мы провели 17 региональных стажировок, которые посетили 76 стажеров из Московской области», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Участие в стажировке дает возможность познакомиться с лучшими практиками регионов по организации амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению, повысить свои профессиональные компетенции, обменяться опытом с коллегами из других городов и приобрести ценные знания и навыки с целью внедрения передовых практик в свою работу.

«Недавно мы открыли новую базу стажировок и впервые пригласили педиатров в Тулу. В рамках стажировки врачам рассказали про проекты „Медицинский помощник“ и „Школьная медицина“, про организацию медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, организацию работы кабинетов неотложной помощи, дежурного врача и отделения здорового ребенка, а также о системе формирования электронного расписания и организации записи к врачам», — отметила руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Кроме того, НИКИ детства проводит «Международные медицинские панорамы» — лекции ведущих мировых медицинских специалистов для детских врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.