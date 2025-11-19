НИКИ детства организовал встречу, посвященную профилактике диабетического кетоацидоза

На встрече в НИКИ детства Подмосковные детские эндокринологи обсудили вопросы профилактики диабетического кетоацидоза у детей. 18 ноября в НИКИ детства состоялась встреча для врачей-эндокринологов Московской области, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом. Мероприятие было посвящено одной из наиболее острых и актуальных тем детской эндокринологии — «Диабетический кетоацидоз: диагностика, профилактика и тактика ведения». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты НИКИ детства рассказали про современные подходы к раннему выявлению и предотвращению осложнений сахарного диабета у детей, а также поделились клиническим опытом. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между детскими медицинскими организациями Подмосковья и НИКИ детства с целью повышения качества диагностики и своевременности оказания специализированной помощи.

«Такие встречи позволяют не только обмениваться знаниями, но и выстраивать единый подход к ведению маленьких пациентов по всей Московской области», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Также коллеги продемонстрировали приложение «Цифровые помощники НИКИ детства в борьбе с сахарным диабетом 1 типа и ожирением», которое является собственной разработкой НИКИ детства и включено в программу обучения Школы сахарного диабета в отделении.

Встреча стала важным шагом в укреплении профессионального сообщества и внедрении инновационных решений для повышения качества жизни детей с диабетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.