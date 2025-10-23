НИИ гриппа: в России преобладает штамм коронавируса «стратус»

В большинстве регионов России наблюдается вариант коронавируса «стратус», сообщила заместитель директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».

«Сегодня в структуре вариантов, которые превалируют в большинстве регионов России, вариант XFG (или его называют „стратус“) в общем и целом составляет большую часть из того, что мы выделяем. Но при этом важно подчеркнуть, что на клинические проявления это никакой роли не оказывает. Этот вариант не оказывает другой тяжести или длительности заболевания», — сказала Даниленко.

По ее мнению, нет ничего удивительного, когда один штамм вируса сменяется своим более «успешным» вариантом.

