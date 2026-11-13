«Ничего страшного»: советы мастера по маникюру довели россиянку до больницы

Блогерша Дарья рассказала, что травмировала палец на занятии по сценической речи, когда уперлась длинным ногтем в стул. Она почувствовала сильную боль, но не придала этому значения в надежде, что вскоре все пройдет. Однако через пару недель она повредила палец еще раз.

«Было ощущение, что полностью вырвала ногтевую пластину. Я это почувствовала. Было ощущение, что я могу просто снять ее», — рассказала Дарья в соцсетях.

По словам девушки, она приняла слабое обезболивающее, но безрезультатно. Далее она отправилась на консультацию к своему мастеру по маникюру. Дарью успокоили, что ничего страшного не произошло, нужно лишь обрабатывать обезбаливающей мазью и «прижать чем-нибудь ноготь».

Но со временем ситуация лишь ухудшалась: палец опухал, боль становилась невыносимой.

Дарья отправилась в больницу, где ей удалили ногтевую пластину и посоветовали ежедневно делать перевязки.

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