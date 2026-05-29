Нежданный гость: клеща в барабанной перепонке обнаружили у 8-летнего ребенка

Сезон активности клещей в самом разгаре. В медицинском сообществе vasha_kozhka появилась информация, что насекомое обнаружили в барабанной перепонке у ребенка.

8-летний пациент поступил на прием к врачу. Ребенок жаловался на боль и зуд в левом ухе, которые появились во время прогулки в лесу.

После осмотра выяснилось, что клещ забрался ребенку в барабанную перепонку. Доктора извлекли насекомое.

Россиян призвали быть внимательными и соблюдать меры предосторожности во время прогулок на природе.

