Невропатолог рассказала о причинах и лечении нервного тика у детей и взрослых

Непроизвольное сокращение мышц, которое проявляется особенно часто на лице или шее, называют нервным тиком. Оно выглядит как мелкие подергивания, которые человек сам не может контролировать. С таким явлением сталкивался почти каждый, например, когда дергается веко после стресса или переутомления. Однако, если тики становятся частыми или мешают повседневной жизни, это повод задуматься о причинах и лечении, рассказала РИАМО врач-невропатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Почему возникает нервный тик

Основная причина — сбой в работе нервной системы. Мозг посылает неправильные импульсы к мышцам, вызывая их сокращение. Тики делятся на три типа: первичные (из-за стресса или переутомления), вторичные (связанные с заболеваниями) и наследственные (например, при синдроме Туретта).

«У детей тики часто возникают из-за стрессов, страхов или неврозов. У взрослых их могут провоцировать хроническая усталость, напряжение или повышенная возбудимость нервной системы. Вторичные тики связаны с более серьезными проблемами: инфекциями, отравлениями, нарушением кровообращения или психическими расстройствами», — отметила Чудинская.

Как проявляется нервный тик

Главный симптом — непроизвольное подергивание мышц, которое сложно остановить усилием воли. Чем больше человек пытается контролировать тик, тем сильнее он становится. Тики могут затрагивать разные части тела: лицо (подергивание глаза, губ), шею (кивание головой), конечности (похлопывания) или даже голос (произношение звуков, покашливание).

«Обычно тики усиливаются при стрессе или усталости, а в состоянии покоя ослабевают. Они не влияют на умственные способности, но могут вызывать дискомфорт из-за реакции окружающих», — объяснила невропатолог.

Когда обращаться к врачу

Если тик становится частым, продолжительным или мешает нормальной жизни, стоит обратиться к неврологу или психотерапевту. Врач проведет диагностику, которая может включать опрос, оценку двигательных функций и при необходимости дополнительные исследования (МРТ, анализы крови).

Как лечить и предотвратить

Лечение будет зависеть от того, что стало причиной появления тика. Если он вызван стрессом, то достаточно будет нормализовать режим, отдыхать и освободить нервную систему от лишних нагрузок. В более сложных случаях может быть прописано медикаментозное лечение успокоительными или противотревожными препаратами.

«Есть также вполне простые упражнения: закрыть глаза и расслабиться, делать теплые компрессы на веки или легкий массаж надбровной дуги. Профилактике поможет ведение здорового образа жизни, сбалансированное питание, обязательно — отказ от любых вредных привычек и соблюдение режима сна. Важно избегать стрессов и своевременно обращаться за помощью при появлении тревожных симптомов», — рассказала врач.

Нервный тик — это не приговор, а сигнал организма о том, что ему нужна поддержка. Своевременное внимание к проблеме и правильный подход помогут справиться с этим состоянием и вернуться к полноценной жизни, заключила Чудинская.