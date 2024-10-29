Неврологи Подмосковья приняли участие в выездной сессии МАВРС

Делегация врачей МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского приняли участие в выездной сессии МАВРС-2024 (Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний). Мероприятие прошло в Москве для практикующих врачей-неврологов Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На мероприятии участники обсудили ключевые аспекты неврологии и лечения рассеянного склероза, учитывая клинические рекомендации Минздрава РФ. Были проанализированы современные методы диагностики и лечения заболеваний спектра оптиконевромиелита и изучены юридические аспекты и принципы льготного лекарственного обеспечения. Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с планированием беременности при заболеваниях спектра оптиконевромиелита и рассеянного склероза. МОНИКИ им. Владимирского на сессии представили 6 врачей.

«Мы представили 10 докладов, в которых рассказали про юридические аспекты лекарственного обеспечения, выбор терапии в долгосрочной перспективе, как проходит маршрутизации пациентов в Московской области и другое. Доклады были встречены с большим вниманием, мы благодарны нашим коллегам и считаем, что проведение подобных мероприятий и обмен опытом — очень важны», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.