Неврологи Подмосковья обсудили методы лечения и реабилитации после инсульта

Неврологи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского приняли активное участие в III Всероссийском конгрессе «Инсульт и цереброваскулярная патология», который прошел в Москве. Мероприятие привлекло специалистов со всей России, а также приглашенных спикеров из стран ближнего зарубежья, Германии и США. Основными темами обсуждения стали острые нарушения мозгового кровообращения, хирургическое лечение пациентов с инсультом, интенсивная терапия инсульта и другие актуальные проблемы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На конгрессе МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского представляли четыре специалиста, которые выступили с докладами, посвященными различным аспектам лечения и реабилитации пациентов после инсульта. Среди представленных тем особое внимание было уделено выбору оптимального тромболитического препарата для сосудистых центров, безопасности использования программных комплексов на основе интерфейсов «мозг-компьютер» с биологической обратной связью на этапе восстановления, а также методам восстановления когнитивных функций и бытовой активности пациентов с использованием данных технологий. Также обсуждалось влияние повторных курсов тренировок с применением интерфейсов «мозг-компьютер» на повседневную деятельность пациентов, перенесших инсульт.

«Подобные мероприятия чрезвычайно важны для развития медицинской науки и практики. Проблема инсультов и реабилитации является очень острой в современной медицине. С каждым годом появляются все новые лекарственные препараты и методы реабилитации, но и заболевания имеют свойство «молодеть» и приобретать новый характер. В связи с этим, обмен опытом между специалистами чрезвычайно важен, чтобы мы могли находить наилучшие способы помощи пациентам. Это помогает нам внедрять передовые методы лечения и реабилитации, улучшая качество медицинской помощи для пациентов не только в России, но и за её пределами», — поделился руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.