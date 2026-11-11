Невролог в Долгопрудном выявила заболевание у пациента с подозрением на инсульт

Житель Долгопрудного, поступивший в больницу с сильным головокружением и подозрением на инсульт, избавился от симптомов после постановки точного диагноза. Невролог Анна Сушкова выявила у него заболевание внутреннего уха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мужчина поступил в приемный покой Долгопрудненской клинической больницы с сильным головокружением и подозрением на инсульт. После анализов, ЭКГ и КТ его осмотрела невролог Анна Сушкова.

Изучив результаты обследований и собрав анамнез, врач заподозрила доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Это неопасное для жизни заболевание внутреннего уха вызывает приступы головокружения при изменении положения головы или тела. Дополнительная КТ и тесты подтвердили диагноз. Назначенное лечение полностью устранило проблему, сообщили в пресс-службе медучреждения.

По словам супруги пациента, ДППГ трудно диагностировать. Врачи, к которым мужчина обращался для дальнейшего амбулаторного наблюдения, отмечали, что ему повезло сразу попасть к грамотному специалисту.

Поставить верный диагноз Анне Сушковой помогли внимание к пациенту и опыт, полученный после учебы. Она окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «педиатрия», затем прошла ординатуру по неврологии в Научно-практическом психоневрологическом центре имени З. П. Соловьева. В стационаре Долгопрудненской клинической больницы Анна Михайловна работает с июля.

Подробнее о помощи в отделении неврологии можно узнать на сайте медучреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.