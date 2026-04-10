Невролог рассказала, кто чаще страдает от болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера, и ее частота заметно растет по мере старения населения планеты. Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в разговоре с РИАМО заявила, что вышеуказанную болезнь в 1,5 раза чаще диагностируют у мужчин.

В настоящее время, по словам Чудинской, соотношение мужчин и женщин с болезнью Паркинсона оценивают как 1,46:1, а к 2050 году оно может вырасти до 1,64:1, то есть разрыв усилится.

В России, по данным отдельных обзоров, с болезнью Паркинсона живет порядка 338 тысяч человек, а ежегодно выявляют до 22 новых случаев на 100 тысяч населения. Это подчеркивает не только медицинскую, но и социально-экономическую значимость заболевания.

Как распространяется болезнь в мире

По оценкам ВОЗ, в 2019 году с этим диагнозом жили более 8,5 млн человек, причем за последние 25 лет распространенность болезни фактически удвоилась. В 2019 году болезнь Паркинсона стала причиной утраты около 5,8 млн лет жизни, скорректированных на инвалидность (DALY), что на 81% больше, чем в 2000-м, и привела к смерти примерно 329 тысяч человек — это двукратный рост смертности за тот же период.

Эпидемиологические данные показывают, что распространенность значительно зависит от возраста. В общей популяции встречаемость оценивается в диапазоне от 60 до 180 человек на 100 тысяч населения, но среди людей старше 60 лет она достигает примерно 1%, а у тех, кому больше 80, — до 4%. Прогнозы еще более наглядны: по расчетам экспертов, к 2050 году в мире будет около 25,2 млн человек с болезнью Паркинсона — это рост на 112% по сравнению с 2021 годом. Ожидается, что общая распространенность достигнет примерно 267 случаев на 100 тысяч населения, что на 76% выше уровня 2021 года, а возраст-стандартизированный показатель увеличится на 55%.

О рисках

С точки зрения факторов риска решающую роль играет возраст — риск заметно возрастает после 50 лет. Среди других факторов выделяют наличие близких родственников с болезнью Паркинсона, воздействие пестицидов и тяжелых металлов, некоторые особенности образа жизни и фоновые состояния, например депрессию. Генетическая предрасположенность выявляется примерно в 15% случаев, чаще у пациентов с ранним началом болезни, однако наличие «неблагоприятных» вариантов генов не означает неизбежное развитие заболевания: среда, образ жизни и другие факторы могут существенно модифицировать риск.

Хотя болезнь Паркинсона остается неизлечимой, она все более рассматривается как контролируемое хроническое состояние. Медикаментозная терапия (прежде всего леводопа и другие препараты, влияющие на дофаминергическую систему) позволяет многим людям сохранять относительно хорошее качество жизни десятилетиями. Для пациентов с выраженными моторными флуктуациями и лекарственно резистентным тремором используются хирургические методы, в первую очередь глубокая стимуляция мозга (Deep Brain Stimulation, DBS), при которой в определенные области (часто субталамическое ядро) имплантируют электроды. Новые исследования показывают, что адаптивная DBS, когда сила стимуляции автоматически регулируется по сигналам мозга пациента в режиме обратной связи, может эффективнее снижать выраженность симптомов и уменьшать побочные эффекты по сравнению с постоянной стимуляцией.

Диагностика

Все больше внимания уделяется ранней диагностике — еще до классических симптомов вроде тремора и замедленности движений. Среди возможных ранних маркеров обсуждаются нарушение обоняния, расстройства сна, изменения настроения и тонких двигательных навыков. Научные группы активно изучают роль ПЭТ, ОФЭКТ и других методов нейровизуализации, а также биомаркеров, чтобы распознавать болезнь на доклинической стадии, когда еще сохраняется значительная часть дофаминергических нейронов и окно возможностей для более эффективного вмешательства шире.

В сумме цифры и факты о болезни Паркинсона показывают двойной вызов: с одной стороны, это быстро растущая по распространенности причина инвалидизации и смерти у пожилых людей во всем мире; с другой — пример того, как прогресс медицины, от фармакотерапии до нейростимуляции, позволяет превращать тяжелое нейродегенеративное заболевание из приговора в долгосрочный, но управляемый диагноз, при котором люди могут доживать до глубокой старости с максимально возможным уровнем автономии.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Ежегодно 11 апреля по решению Всемирной организации здравоохранения мир отмечает Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эта дата приурочена ко дню рождения английского врача Джеймса Паркинсона (11 апреля 1755 года), который первым дал подробное клиническое описание этого заболевания, теперь названного в его честь.

В этот день по всему миру силами медицинских и общественных организаций, а также активных граждан проводятся просветительские и благотворительные мероприятия. Их ключевые задачи — распространить знания о природе болезни и современных методах терапии, оказать помощь пациентам и их близким, а также объединить усилия для противодействия недугу.

