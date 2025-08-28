Невролог рассказала, какой рюкзак не навредит осанке школьника

Вес рюкзака не должен превышать 10% массы тела ребенка, а правильная модель с жесткой спинкой и широкими лямками поможет снизить нагрузку на позвоночник, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сам по себе рюкзак не «калечит», но важно правильно его подобрать и не перегружать. Важно выбирать модель с плотной спинкой, широкими лямками, которые регулируются по росту. Рюкзак должен плотно прилегать к спине, не свисать ниже поясницы. Очень важно всегда носить его на двух плечах, чтобы нагрузка распределялась равномерно», – рассказала Демьяновская.

Она уточнила, что вес школьного рюкзака не должен превышать 10% массы тела ребенка. Для первоклассника весом 25 кг это всего 2,5 кг.

«Понятно, что идеальные условия обеспечить сложно — детям приходится носить учебники, тетради, дополнительные пособия и материалы. Поэтому важно не только подобрать правильный рюкзак, но и позаботиться о том, чтобы организм мог справляться с такой нагрузкой — укреплять мышечный корсет, чтобы он удерживал позвоночник и дополнительный вес, уделять время растяжке, чтобы ткани получали достаточно питания, не формировался асимметричный мышечно-тонический синдром, сохранялась правильная осанка и не смещался центр тяжести тела», – перечислила врач.

Демьяновская предупредила, что если мышечный каркас слабый или если мышцы избыточно напряжены, то позвоночник больше подвержен деформации при воздействиях извне.