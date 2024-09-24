Невролог рассказала, как определить эффективность лечения мигрени

Своевременное назначение профилактического лечения частых и сильных приступов мигрени требуется пациентам, сталкивающимся с приступами три раза в месяц или чаще, с головной болью — чаще 15 раз, и если мигрень сопровождается долгой и тяжелой аурой. Об этом сообщила РИАМО врач-невролог, алголог, заведующая центром лечения хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

Она напомнила, что мигрень — хроническое заболевание, проявляющееся приступами сильной головной боли, зачастую сопровождающейся тошнотой, рвотой, светобоязнью и другими симптомами. Неправильное лечение мигрени или его отсутствие может значительно ухудшить качество жизни пациентов.

«Определить эффективность лечения можно по тому, на сколько снизилось количество дней с болью: если их стало в два раза меньше, чем до лечения, то можно говорить о том, что прописанная терапия эффективна. Обычно курс лечения длится около трех месяцев, однако в случае хронической мигрени оно может растянутся почти на год», — сказала Терехова.

По ее словам, для отслеживания состояния пациента используется так называемый дневник боли. Он позволяет контролировать частоту, интенсивность и длительность болевых эпизодов, что помогает врачу корректировать лечение и добиваться лучших результатов.

«Таким образом, для успешного лечения мигрени важно серьезно относиться к своему здоровью, не терпеть боль, не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту за медицинской помощью и следовать его рекомендациям по диагностике, профилактике и терапии», — добавила врач.