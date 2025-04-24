Невролог рассказал, к чему приводит отсутствие интеллектуальной деятельности
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Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что отсутствие интеллектуальной деятельности оказывает гораздо более негативное воздействие на мозг, чем употребление алкогольных напитков, сообщает Инфо24.
Он пояснил, что при недостаточной умственной нагрузке происходит потеря нейронов и разглаживание извилин мозга, аналогичное наблюдаемому у приматов.
«Проблема людей, которые хронически занимаются интоксикацией головного мозга, — каких-нибудь деклассированных элементов, — в том, что они не ведут интеллектуальной деятельности. Их логический аппарат не восстанавливается, количество нейронов уменьшается: это доказано вскрытиями. У них почти нет извилин — точнее, они сильно сглаженные, как у мартышки и шимпанзе», — рассказал Хорошев.
Врач отметил, что история знает немало примеров выдающихся личностей, употреблявших алкоголь, но при этом демонстрировавших высокий уровень интеллекта. Среди них он упомянул бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
Активная интеллектуальная деятельность способна компенсировать негативное воздействие факторов, ускоряющих гибель нейронов, и способствует восстановлению логического аппарата, заключил Хорошев.