Невролог рассказал, к чему приводит отсутствие интеллектуальной деятельности

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что отсутствие интеллектуальной деятельности оказывает гораздо более негативное воздействие на мозг, чем употребление алкогольных напитков, сообщает Инфо24 .

Он пояснил, что при недостаточной умственной нагрузке происходит потеря нейронов и разглаживание извилин мозга, аналогичное наблюдаемому у приматов.

«Проблема людей, которые хронически занимаются интоксикацией головного мозга, — каких-нибудь деклассированных элементов, — в том, что они не ведут интеллектуальной деятельности. Их логический аппарат не восстанавливается, количество нейронов уменьшается: это доказано вскрытиями. У них почти нет извилин — точнее, они сильно сглаженные, как у мартышки и шимпанзе», — рассказал Хорошев.

Врач отметил, что история знает немало примеров выдающихся личностей, употреблявших алкоголь, но при этом демонстрировавших высокий уровень интеллекта. Среди них он упомянул бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Активная интеллектуальная деятельность способна компенсировать негативное воздействие факторов, ускоряющих гибель нейронов, и способствует восстановлению логического аппарата, заключил Хорошев.