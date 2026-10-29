Невролог Пушкинской больницы напомнила, как распознать инсульт

Запомнить признаки инсульта помогает аббревиатура FAST: face — лицо, arm — рука, speech — речь, time — время. При улыбке лицо становится асимметричным, один уголок рта опускается. Человек не может поднять одну руку или удержать ее наравне с другой. Для проверки руки поднимают на 90 градусов стоя и на 45 градусов лежа. Речь становится неразборчивой. При любом из этих симптомов нужно немедленно звонить 112.

Ирина Ерченко объяснила, что инсульт — осложнение гипертонии, сахарного диабета, атеросклероза сосудов, аритмий, в том числе фибрилляции предсердий. Нарушение кровоснабжения мозга приводит к гибели нервных клеток. В зависимости от пораженного участка возникают нарушения речи, слабость или паралич конечностей.

«Эти клетки уже не восстановятся, но соседние нейроны могут частично взять их функции на себя. Поэтому так важны реабилитация и время: чем раньше начато лечение, тем больше шансов на восстановление», — пояснила врач.

При ишемическом инсульте в первые 4,5 часа наиболее эффективна тромболитическая терапия — растворение тромба, однако у нее есть противопоказания. Другой метод лечения — тромбоэкстракция, хирургическое удаление тромба. Врач подчеркнула важность доставки пациента в больницу в первые 4,5 часа. Позже лечение направлено на стабилизацию состояния и профилактику повторного инсульта. Эффективность ноотропов и сосудистых препаратов не доказана.

В стационаре выявляют причину инсульта, стабилизируют состояние, начинают постепенно сажать и ставить пациента на ноги, проводят лечебную физкультуру и дают рекомендации. Лучший период для реабилитации — первые шесть месяцев, но восстановление может занять больше времени. За 7–10 дней полностью вернуться к прежней жизни нельзя.

Для профилактики важны контроль давления, сахара и холестерина, отказ от курения, регулярные осмотры врача и прием назначенных антикоагулянтов при аритмиях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.