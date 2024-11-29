Невролог Подмосковья рассказал про симптомы рассеянного склероза

В преддверии Дня невролога врач МОНИКИ рассказал о том, что такое рассеянный склероз, какие симптомы сопровождают заболевание и куда обращаться за помощью, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Рассеянный склероз — это заболевание при котором иммунная система человека атакует головной и спинной мозг, и часто оно является высоко инвалидизирующим. По данным статистики на данный момент в Московской области около 7 500 пациентов, у которых диагностирован рассеянный склероз, и в последнее время врачи наблюдают неуклонный рост выявляемости заболевания.

«Дебют заболевания происходит преимущественно в молодом возрасте. Первичная симптоматика чаще всего проявляется в нарушении чувствительности и координации, слабости в конечностях, нарушении зрения. Если подобные симптомы развиваются без объяснимых внешних причин, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как вовремя поставленный диагноз и назначенная патогенетическая терапия позволит на многие годы избежать инвалидизации», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин.

В Московской области открыто 8 специализированных центров по лечению и наблюдению пациентов с демиелинизирующими заболеваниями (Центры рассеянного склероза). В них ведут прием врачи-неврологи, специализирующиеся на данном заболевании. Они могут решить вопрос о назначении и продлении терапии, и при необходимости направить пациента на реабилитацию и ботулинотерапию. Врачи центров рассеянного склероза Московской области также активно сотрудничают с межрегиональной общественной организацией инвалидов «Московское общество рассеянного склероза». Организация оказывает всестороннюю помощь и поддержку пациентам с рассеянным склерозом и их родственников .

Все пациенты с рассеянным склерозом в Московской области получают патогенетическую терапию и реабилитационную помощь бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.