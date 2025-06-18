Невролог объяснила разницу между паникой и панической атакой

Панику и паническую атаку часто путают, но второе состояние — это внезапная и неконтролируемая физиологическая реакция организма, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Действительно, панику и паническую атаку часто путают, однако между этими состояниями есть важное различие. Паника — интенсивный всепоглощающий страх, который возникает в ответ на реальную или воображаемую угрозу. По сути это базовая эмоция, присущая всем людям и необходимая для выживания в опасных ситуациях», – сказала Демьяновская.

Она добавила, что паническая атака — внезапная, сильная тревога, которая возникает без видимой внешней причины. То есть, это скорее физиологическая реакция, которая может развиться даже в покое и разгоняется до экстремальных оборотов буквально за несколько минут.

«Ощущения в это время бывают крайне пугающими. Сердцебиение учащается, сердце будто выскакивает из груди. Возникает чувство нехватки воздуха, иногда даже даже удушья. Появляется головокружение, слабость, потливость, дрожь, предобморочное состояние, в некоторых случаях — тошнота, дискомфорт в животе или другие расстройства пищеварения», – рассказала врач.

Демьяновская отметила, что вместе с этим у человека теряется ощущение реальности происходящего или отчуждение от собственной личности. Тревогу, беспокойство, сильнейший страх смерти становится трудно контролировать.

«С точки зрения физиологии паническая атака представляет собой вегетативный пароксизм — внезапное нарушение тонуса вегетативных отделов нервной системы», – заключила Демьяновская.