Невролог объяснила, какими могут быть последствия инсульта

С биологической точки зрения погибшая клетка мозга не вырабатывает электрический импульс, поэтому после инсульта человек теряет часть своих функций, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Не вырабатывается электрический импульс, который вовлекается в циркуляцию по центральной нервной системе и приводит к совершению какого-либо действия — движения рукой, ногой, удержания равновесия и т. д. Именно поэтому после инсульта человек теряет часть своих функций», — сказала Чудинская.

Она добавила, что всех пациентов с инсультом обязательно госпитализируют. До 3 часов от развития клиники ишемического инсульта возможно проведение неселективного тромболизиса — растворения свежего тромба специальными препаратами. До 6 часов возможно проведение селективного тромболизиса, когда препарат вводится в бассейн пораженной артерии в условиях ангиографической операционной.

«Всем пациентам проводятся сосудистая, метаболическая терапии. Терапия, направленная на нормализацию артериального давления и обменных процессов. Это делается для того, чтобы те клетки, что оказались вокруг зоны инсульта и находятся в „полуживом“ состоянии, смогли восстановить свою деятельность. Чем позже оказывается такая помощь, тем быстрее гибнут клетки, окружающие зону поражения», — рассказала невролог.

Чудинская отметила, что физиотерапия и лечебная физкультура длятся следующие полгода после перенесенного инсульта. Шанс инвалидизации после болезни, к сожалению, очень велик.

«Для восстановления после перенесенного заболевания может быть использована методика „ЛФК с аппаратом ‚Брейн Порт‘“. Она эффективна для людей с остаточными явлениями, которые не могут восстановиться другими способами. Методика заключается в том, что аппарат „Брейн Порт“ вырабатывает импульсы, похожие на импульсы головного мозга. Его электрод располагается на языке пациента, то импульсы поступают напрямую в ствол головного мозга, активируя его деятельность», — разъяснила врач.

Она уточнила, что в этот момент пациент должен тренировать ту функцию, которая у него затруднена или утрачена. Эту методику используют для восстановления утерянных функций уже более 2 лет, она дает колоссальные результаты.

«Период восстановления зависит от зоны и объема поражения головного мозга. Зона может быть минимальной, когда человек сам приходит к врачу, и у него обнаруживают что-то на снимках томографии, а может быть такой, что пациента доставляют в коматозном состоянии, из которого его выводят врачи. Инсульт — болезнь очень тяжелая и не всегда может закончиться восстановлением. Именно поэтому мы должны бороться за то, чтобы инсульта не случилось. А если беда случилась, то мы боремся за минимизацию последствий», — заключила специалист.