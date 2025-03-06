Невролог объяснил, почему детей нельзя пускать на батуты

Невролог Хорошев: часто на батутах у детей происходят серьезные травмы

Прыжки на батутах — одно из самых любимых развлечений как у малышей, так и у детей постарше. При этом в СМИ регулярно появляются сообщения о травмах из-за батутов. Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, почему детей нельзя пускать на батуты, сообщает Инфо24 .

В 2023 году в Подмосковье двухлетний ребенок сломал ногу во время прыжков на батуте, а пятиклассник из Санкт-Петербурга получил перелом позвоночника в батутном центре.

«У детей тяжесть головы непропорциональна силе шейных мышц, шея еще тоненькая, слабенькая, мышцы не развиты — а голова большая», — объяснил Хорошев.

Он предупредил, что очень часто после таких прыжков у детей происходят травмы, которые не совместимы с нормальной жизнедеятельностью в будущем.

Врач напомнил о недавнем несчастном случае, когда девятилетнего ребенка парализовало после неудачного приземления на батуте.

По словам медика, именно вертикальная или боковая нагрузка на позвоночник часто приводит к травмам.