Невролог объяснил, как выбрать спорт при боли в спине

При боли в спине важнее подобрать посильную регулярную нагрузку, чем искать универсальный вид спорта. Об этом рассказал невролог Александр Ткачев, сообщает MIR24.TV .

Исследование 3352 жителей Финляндии связало занятия беговыми лыжами с уменьшением боли в пояснице. Однако наблюдательная работа не доказывает, что лыжи предотвращают боль или лечат ее лучше плавания и бега, подчеркнул врач.

«Вода поддерживает тело, и некоторым людям в ней легче двигаться. Но плавание на дорожках и лечебные упражнения в воде — разные занятия. Результаты исследования одного нельзя автоматически переносить на другое», — пояснил Александр Ткачев.

В исследовании 113 человек с хронической болью в пояснице упражнения в воде улучшили повседневную функцию заметнее, чем электростимуляция и тепловые процедуры. Это не доказывает пользу любого заплыва.

Другая работа показала пользу 12 недель чередования бега и ходьбы для взрослых 18–45 лет с хронической неспецифической болью в пояснице. Участники повышали нагрузку постепенно, под наблюдением специалистов. Эти результаты нельзя переносить на острую боль из-за сдавления нервного корешка.

Ткачев посоветовал оценивать самочувствие и на следующий день. Если боль мешает сидеть, ходить или спать, программу нужно пересмотреть. При слабости, онемении или нарушении работы тазовых органов нужна врачебная оценка, а не тренировка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.