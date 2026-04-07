Невролог назвала главную ошибку родителей, из-за которой дети молчат

Невролог Бутенко: родители сами тормозят речь ребенка и не замечают этого

Гаджеты, «угадывание желаний» и привычка произносить за ребенка лишают его главного — необходимости говорить, сообщила РИАМО детский невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

«Одна из самых распространенных причин задержки речевого развития — чрезмерное использование гаджетов. Ребенок становится пассивным слушателем, а не участником диалога. Экран не требует ответа и не стимулирует речь. Для развития речи нужно живое общение», — сказала Бутенко.

Она добавила, что также мешает привычка взрослых угадывать желания ребенка без слов. Если достаточно жеста, у ребенка не возникает необходимости говорить. Нужно мягко побуждать его выражать просьбы словами.

«Часто взрослые говорят вместо ребенка или заканчивают за него фразы, и он меньше тренирует речь. Важен и объем общения в семье: чтение, обсуждение, комментарии происходящего вокруг», — рассказала невролог.

Врач отметила, что задержка речи может иметь разные причины. Иногда это индивидуальный темп, иногда — особенности нервной системы.

«К логопеду обращаются, если ребенок понимает речь, но говорит мало или неправильно. К неврологу — если есть дополнительные тревожные признаки: не откликается на имя, не использует жесты, избегает общения», — инструктировала специалист.

