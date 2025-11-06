Невролог назвала главную опасность для здоровья в дни магнитных бурь

«Когда на поверхности Солнца происходит взрыв, в космос выбрасываются гигантские облака заряженных частиц, которые летят с огромной скоростью. Это облако достигает Земли и сталкивается с магнитным полем нашей планеты, что вызывает мощные колебания магнитосферы. Это и есть геомагнитная буря. Если со здоровьем все в порядке, никакого существенного вреда они не несут — большинство людей их даже не замечают», — рассказала Демьяновская.

Она отметила, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренью, хроническими болезнями суставов и других органов и систем могут почувствовать себя хуже, чем обычно.

«Причина заключается в том, что геомагнитные возмущения, в основном через вегетативную нервную систему, могут влиять на тонус сосудов и свертываемость крови. Это приводит к перепадам артериального давления, нарушению кровоснабжения органов и, как следствие, резко повышает риск сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов», — уточнила невролог.

Демьяновская предупредила, что по статистике, в дни магнитных бурь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф повышается почти на треть.

В эту пятницу Землю накроет самая мощная геомагнитная буря года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Несколько дней назад Солнце выбросило облака плазмы, направленные к нашей планете. А минувшей ночью произошел еще один выброс. 7 ноября все они достигнут Земли почти одновременно. По прогнозам, сила бури может достичь уровня G4–G5 — от сильной до очень сильной. Сейчас фиксируются колебания классов G2–G3.

