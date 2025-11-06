Самая сильная геомагнитная буря года ожидается 7 ноября

В пятницу жителям Земли предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года. Также она может стать одной из самых мощных за последнее годы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале .

Солнце несколько дней назад выбросило облака плазмы, которые движутся к нашей планете. Этой ночью произошел еще один сильный выброс, так что в пятницу Землю одновременно накроет сразу несколько выбросов.

Из-за этого 7 ноября на Земле ожидается самая сильная геомагнитная буря в этом году. Без учета ночного выброса ее мощность составит G3-G4, то есть от сильной до очень сильной. Но с большой вероятностью диапазон переместится в интервал G4-G5.

По данным математических моделей, удар будет краевым. То есть по всем расчетам основное ядро выброса проходит слева от Земли — планету заденут периферийные участки облака плазмы. Однако подобные прогнозы были накануне, когда модели предсказывали, что плазма должны пройти в десятках миллионов километров от Земли, но она ударила по планете.

Сейчас на Земле наблюдаются бури класса G2-G3 (от средних к сильным).

