Невролог Можайской больницы рассказала о рисках сидячей работы для мужчин

Врач-невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова рассказала, как длительная работа за компьютером может влиять на мужское здоровье и при каких симптомах нужно обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова предупредила, что длительное сидение перед монитором может приводить к дискомфорту в спине и шее. По словам врача, мужчины нередко списывают эти ощущения на усталость или возраст.

«Когда мужчина сутулится в кресле, его мышцы поясницы и шеи постоянно находятся в хроническом спазме, пытаясь удержать тело», — отметила доктор.

Шамсудинова связала мышечный спазм со сдавливанием нервных корешков и нарушением кровообращения в органах малого таза. По ее словам, это может способствовать эректильной дисфункции и застойным явлениям, влияющим на качество спермы. Мужчины часто стесняются обсуждать такие проблемы даже с врачом и объясняют их стрессом.

Онемение пальцев рук, постоянное напряжение в плечах и резкие «прострелы» в ногу, известные как ишиас, — повод обратиться к неврологу, подчеркнула Шамсудинова.

Врач отметила, что обезболивающие лишь маскируют боль, не устраняя проблему. Она рекомендовала лечебную физкультуру для снятия мышечных зажимов, укрепления мышечного корсета и восстановления тонуса сосудов. Также невролог посоветовала подобрать ортопедический матрас, отрегулировать высоту кресла, чаще вставать и двигаться.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.