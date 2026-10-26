Невролог Луховицкой больницы напомнил о срочной помощи при инсульте

Врач-невролог Луховицкой больницы Андрей Орлов призвал немедленно вызывать скорую при первых признаках инсульта. Рекомендации приурочены к неделе сохранения здоровья головного мозга, которая пройдет с 26 по 31 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неделя сохранения здоровья головного мозга приурочена к Всемирному дню борьбы с инсультом — 29 октября. Здоровье мозга важно для качества жизни, долголетия и активного старения. Ему угрожают возрастные изменения, хронические заболевания, последствия инфекций и образ жизни.

Невролог Луховицкой больницы Андрей Орлов рассказал о тромболизисе — высокоэффективном методе лечения ишемического инсульта. Специальный препарат растворяет тромб, перекрывший кровоток в артерии головного мозга.

«Проведение тромболизиса возможно только в специализированных отделениях и в строго ограниченное время — до 4,5 часа с момента возникновения инсульта», — пояснил Андрей Орлов.

Своевременная помощь напрямую влияет на исход заболевания. При первых признаках инсульта у себя или близких необходимо без промедления вызвать скорую по номеру 112.

Для снижения риска инсульта врачи рекомендуют поддерживать артериальное давление не выше 140/90 мм рт. ст., контролировать сахар и холестерин в крови. Препараты, разжижающие кровь, следует принимать только по назначению врача. Важно систематически проверять сосуды шеи, питающие мозг, с помощью УЗИ и делать кардиограмму не реже раза в год, а при боли в сердце или перебоях — немедленно.

Также следует ходить не менее 3000 шагов в день, не курить, не злоупотреблять алкоголем и ограничить соль. Чистую пресную воду рекомендуют пить небольшими порциями, желательно до появления жажды.

Регулярно посещать невролога особенно важно, если в семье были случаи инсульта или таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, аритмии, атеросклероз крупных сосудов, инфаркт миокарда, тромбозы артерий и вен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.