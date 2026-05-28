Невролог Комаров объяснил, чем опасна аневризма мозга

Врач заявил, что разрыв сосуда может привести к смерти

Врач-невролог Александр Комаров рассказал, что аневризма сосудов головного мозга может протекать бессимптомно и в случае разрыва привести к мгновенной смерти, сообщает «Вечерняя Москва» .

Аневризма — это патологическое расширение стенок артерий из-за их истощения или ослабления. Она может формироваться в разных отделах сосудов головного мозга и нередко долгое время протекает бессимптомно.

— Вне зависимости от своего расположения, аневризма сосудов мозга — опасное заболевание, потому что может привести к летальному исходу. Если сосуд повреждается, смерть наступает мгновенно, — предупредил Комаров.

По словам специалиста, симптомы обычно появляются только при крупной аневризме. Небольшие расширения сосудов человек не ощущает и узнает о них случайно — во время МРТ или КТ головного мозга с контрастированием, которые позволяют выявить изменения от аневризм до мальформаций.

Лечения с помощью препаратов не существует — устранить аневризму можно только хирургическим путем. Метод вмешательства врач подбирает индивидуально, исходя из истории болезни пациента.

— Метод хирургического вмешательства подбирает врач, отталкиваясь от истории болезни каждого отдельного пациента. Такие операции в 90 процентах случаев проводятся успешно, и пациенты избавляются от этого недуга, — рассказал Комаров.

