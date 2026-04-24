Невролог Евдокимов назвал стресс причиной стирания зубов

Невролог Александр Евдокимов сообщил, что скрежет зубами и стирание эмали чаще связаны со стрессом и тревожностью, а не со стоматологическими проблемами, сообщает «Абзац» .

Стирание зубов не всегда имеет стоматологическую природу. По словам специалиста, бруксизм — скрежет зубами — в большинстве случаев вызван нарушениями в работе нервной системы.

«Бруксизм в 80% случаев является неврологическим психоавтоматическим состоянием, связанным со стрессами, эмоциями, повышенной тревожностью и особенностью эмоционального статуса человека. Практически всегда это связано с нервной системой. И очень часто люди начинают лечить [зубы и прикус], а по факту это проблема не стоматологическая, а связанная именно с неврологическими и психоневрологическими историями», – отметил Евдокимов.

Врач подчеркнул, что популярные методы — защитные капы и инъекции ботокса — дают лишь временный эффект. Без устранения психологического напряжения остановить разрушение эмали сложно.

«Иногда психолог или физиопроцедуры бывают полезнее стоматолога, потому что просто пытаться расслабить мышцы ботоксом или капами, не устраняя причины, не всегда эффективно. Бруксизм – это уже яркое проявление проблемы, а не начальный уровень. При этом зубы могут сточиться и за полгода, а могут стачиваться 10 лет, но в определенный момент процесс останавливается», – резюмировал врач.

