Невролог Демьяновская рассказала, что делать при панической атаке

Паническая атака может показаться опасной, но на деле не угрожает жизни и требует спокойной тактики помощи, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Паническая атака — крайне неприятное и пугающее состояние, но важно помнить, что она не опасна для жизни и в ближайшее время закончится. Чтобы помочь себе во время приступа, нужно осознать, что это временное состояние и оно скоро пройдет. Также полезно сосредоточиться на дыхании — делать медленные, глубокие вдохи и выдохи, выпить воды, позвонить близкому человеку», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что еще можно использовать технику сенсорной концентрации — обратить внимание на свои чувства, чтобы отвлечься от тревожных мыслей: например, назвать 5 вещей, которые вы видите, 4 вещи, которые можете потрогать, 3 — которые слышите.

«Другие эффективные способы: представить приятное и безопасное место и постараться ощутить себя там, подвигаться — походить пешком, выполнить легкую зарядку, а главное, быстрее покинуть место, где начался приступ паники. Если паническая атака случилась у близкого человека, следует сохранять спокойствие и оставаться рядом с ним, говорить спокойно и уверенно, вместе размеренно подышать», — посоветовала невролог.

Демьяновская также посоветовала попробовать отвлечь пострадавшего — обратить его внимание на счет предметов или описание окружающих звуков.

«При этом очень важно не обесценивать чувства человека, не спорить и не пытаться логически убедить его, что опасности нет, если он не может адекватно воспринять эту информацию. Некоторым в таком состоянии трудно рационально мыслить, и доводы, вероятнее всего, не будут услышаны», — заключила специалист.

Международный день паники отмечается каждый год 18 июня. Паника у человека сродни состоянию аффекта — она может вызвать более серьезные последствия, чем те, что ее породили. Люди по всему миру часто находятся в тревожном или паническом состоянии. Поэтому психологи из США настояли на учреждении этой даты, чтобы общество серьезно относилось к проблеме, а люди — к своему психологическому состоянию.