Невролог Демьяновская: после укуса клеща имеется 96 часов на экстренную защиту

После укуса клеща действовать нужно быстро: экстренная профилактика эффективна только в первые четыре дня, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Вирус клещевого энцефалита содержится в слюне паразита, поэтому попадает в кровь жертвы практически сразу после укуса. При этом чем дольше клещ присасывается к телу, тем выше риск заражения и тем больше вируса попадает в организм. В случае укуса применяют метод экстренной серопрофилактики — вводят человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита», – сказала Демьяновская.

Она пояснила, что этот препарат содержит готовые антитела, которые помогают иммунитету нейтрализовать вирус.

«Важно знать, что иммуноглобулин эффективен, если его ввести в первые 96 часов после укуса. Затем эффективность снижается, так как вирус успевает проникнуть в клетки нервной системы», – предупредила врач.

По мнению Демьяновской, золотым стандартом профилактики клещевого энцефалита остается вакцинация. Стандартная схема состоит из двух этапов и подразумевает ревакцинацию. Нужно учитывать, что иммунитет формируется не сразу.

«Если избежать укуса клеща не удалось, важно действовать четко и без паники. Не стоит пытаться выдавить или выдернуть клеща пальцами. При сдавливании брюшка клещ рефлекторно впрыскивает в ранку содержимое желудка вместе со слюной, где концентрация вируса максимальна», – рассказала специалист.

Невролог отметила, что по той же причине не стоит смазывать клеща маслом, вазелином, керосином и чем-то подобным. Паразит задыхается и в агонии выделяет в ранку слюну. Правильнее всего обратиться в ближайший травмпункт: врач сам правильно вытащит клеща и обработает рану.

«Если нет возможности быстро получить медицинскую помощь, клеща нужно аккуратно и медленно выкрутить из раны, затем положить в герметичный контейнер и сдать в лабораторию на анализ. А после этого обратиться за консультацией к терапевту или врачу-инфекционисту», – заключила специалист.

Каждый год 22 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом, целью которого является повышение осведомленности людей об этом инфекционном заболевании и способах предупреждения заражения им.

