Невролог Чудинская перечислила основные факторы риска для болезни Альцгеймера

По ее словам, после 85 лет риск болезни Альцгеймера вырастает в три раза по сравнению с возрастом 65-85 лет. Однако в возрасте 65 лет, при начале заболевания, важную роль играет наследственность. У близких родственников пациентов риск болезни Альцгеймера выше в четыре раза, а если в роду было два или более случая деменции, то риск уже в 40 раз выше.

«Однако наличия предрасположенности еще недостаточно для того, чтобы заболевание проявилось. Неблагоприятные внешние факторы — например, хронические заболевания, уровень образования и интеллектуальной активности — могут стать катализаторами клинического проявления болезни Альцгеймера», — добавила Чудинская.

Она уточнила, что изменения в головном мозге появляются задолго до первых симптомов, которые тоже довольно трудно распознать сразу. Главные из них — это нарушения сначала кратковременной, а потом долговременной памяти.