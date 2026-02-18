Нет объяснений, но быстрый диагноз: как увидеть красные флаги на приеме у врача

Врач Козлова: если доктор не смотрит в прошлые анализы — это красный флаг

Оценить компетентность доктора напрямую сложно, но есть ряд индикаторов, которые могут вызвать настороженность. Специалист, который игнорирует жалобы, не задает уточняющих вопросов о симптомах, анамнезе или истории болезни, уже вызывает вопросы. Хороший медик всегда стремится собрать максимум информации, сообщила РИАМО врач Арина Козлова.

«Если доктор не смотрит в ваши прошлые анализы, не интересуется принимаемыми лекарствами, это красный флаг. Другой момент — отсутствие объяснений. Компетентный врач не просто назначает лечение, но и объясняет, почему именно эти анализы или препараты нужны, какой механизм действия, какие ожидаются результаты или побочные эффекты. Если на все ваши вопросы вы слышите „так надо“ или „я врач, мне виднее“, это признак закрытости и, возможно, неуверенности», — сказала Козлова.

Также она советует обратить внимание на поспешность. Слишком быстрый осмотр, мгновенная постановка диагноза без должного обследования или размышлений. Иногда интуиция врача подсказывает, но она всегда должна быть подкреплена логикой и фактами.

«Чтобы обезопасить себя, активно участвуйте в процессе. Не стесняйтесь спрашивать: „Какова основная причина, по которой вы назначаете именно это?“, „Какие альтернативные методы существуют, и почему выбран этот?“, „Каковы возможные риски и побочные эффекты?“, „Что делать, если состояние не улучшится или ухудшится?“. Также попросите порекомендовать дополнительную информацию по диагнозу», — добавила врач.

По ее словам следует записывать рекомендации, просить разъяснить непонятные термины. Также можно получите второе мнение у другого специалиста, особенно если диагноз серьезный или лечение вызывает сомнения.

«Доверяйте, но проверяйте. Информированный пациент — это уже половина успеха», — отметила эксперт.

