Непонятно, что внутри: врач предупредила о главной опасности магазинных пирогов

Основная проблема промышленной выпечки в том, что покупатель не знает, что именно входит в ее состав, сообщила РИАМО врач-эндокринолог и диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Есть одна опасность магазинных пирогов, но огромная — мы не знаем, что внутри. Чтобы продукт был дешев, вкусен и долго хранился, производители часто добавляют туда избыток сахара, не самые полезные жиры, консерванты и усилители вкуса. Домашний пирог, даже самый простой, всегда прозрачнее по составу», — сказала Горубнова.

Она добавила, что промышленная выпечка — часто «пустые калории» в чистом виде. Она дает быстрый прилив энергии за счет сахара и белой муки, но почти не содержит витаминов, минералов или клетчатки.

«В итоге вы очень скоро снова чувствуете голод, хотя уже получили изрядную порцию калорий. Это прямой путь к перееданию и нарушению обмена веществ. Дома же мы можем „обогатить“ пирог полезными компонентами», — отметила специалист.

23 января отмечается Всемирный день пирога. В культуре многих народов Земли можно найти уникальные рецепты пирогов. Всему миру известны русские и осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и многие другие.

