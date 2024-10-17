Неожиданные роды: можно ли не знать о своей беременности до самого конца

Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Нино Какучая рассказала, почему бывает так, что женщины не подозревают о беременности до самых родов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Иногда на фоне беременности возникают похожие на менструацию выделения, поэтому женщина не догадывается о том, что вынашивает ребенка. Возрастные пациентки часто путают беременность с менопаузой», — поделилась доктор.

По ее словам, молодые девушки часто списывают нарушение цикла на простую задержку, затем гинеколог выявляет беременность уже на больших сроках — 6-7 недель.

Ранее сообщалось о 18-летней россиянке, оставившей новорожденного младенца в турецком аэропорту. Она встречалась с молодым человеком, но не подозревала о беременности из-за лишнего веса. В Анталии она отдыхала с матерью и у нее неожиданно заболел живот. Ребенка девушка родила в кабинке общественного туалета.