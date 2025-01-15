Неонатальные хирурги МОЦОМД удалили из ноздри малыша новообразование длиной 2 см

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик с врожденным новообразованием, которое полностью занимало правую ноздрю. Проведенное обследование установило, что образование состоит из соединительной ткани и не является черепно-мозговой грыжей, которая может выпячиваться в полость носа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Патология не только создавала косметический дефект, но и причиняла вред здоровью ребенка. Из-за затрудненного дыхания организм недополучал кислород, что влияло на работу органов и систем. Мы провели оперативное лечение с использованием атравматических инструментов. Важно было не только удалить новообразование, но и не повредить слизистую оболочку носа, чтобы не спровоцировать рубцевание и образование спаек. Операция прошла успешно. Мы восстановили у маленького пациента нормальную проходимость носового прохода и вернули возможность полноценно дышать носом», — рассказал неонатальный хирург Никита Щербенев.

Сейчас мальчик уже выписан домой на амбулаторное лечение и развивается соответственно возрасту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.