Немеют руки и ноги: симптомы могут быть признаком заболевания нервной системы

Если у человека появляется симптом онемения симметрично на обеих ногах, то чаще всего это признак полиневропатии, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Онемение на руках и ногах. Если этот симптом появляется симметрично на обеих ногах, то чаще всего это проявление полиневропатии. Это группа заболеваний, при которой поражаются периферические нервы. Начинается с более длинных нервов на ногах, затем, по мере прогрессирования заболевания, присоединяется онемение на руках, на животе», — сказала Чудинская.

Она добавила, что онемение может быть проявлением поражения одного нерва, чаще при туннельных синдромах, на кистях рук и стопах.

«Но встречается онемение и при поражении центральной нервной системы: при рассеянном склерозе, остром нарушении мозгового или спинномозгового кровообращения, сдавлениях спинного мозга различной этиологии. В любом случае появление онемения на теле человека требует обращения к неврологу и подробного обследования пациента», — подчеркнула невролог.

1 декабря отмечается День невролога. Это неофициальный профессиональный праздник врачей, специалистов, ученых, чей труд направлен на профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы человека.