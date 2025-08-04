Нельзя с молоком, мясом и алкоголем: как правильно есть дыню

Дыня плохо сочетается с молочными продуктами, мясом и алкоголем — такая комбинация может вызвать брожение, вздутие и колики, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Дыня — тяжелый для переваривания продукт: она содержит много клетчатки и сахаров. Если съесть ее в большом количестве, особенно вместе с другой едой, может начаться брожение в кишечнике. Это приводит к боли, вздутию, коликам и даже диарее. Особенно опасно сочетать дыню с молочными продуктами, алкоголем или мясом — такая комбинация создает идеальную среду для газообразования», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что само по себе переедание спелой дыни редко может вызвать серьезное отравление. Но гораздо опаснее употреблять недозрелые или испорченные плоды — они могут содержать токсичные для организма вещества.

«Недозрелая дыня часто содержит повышенное количество кукурбитацинов — соединений, вызывающих раздражение слизистой ЖКТ. А перезревшие или подгнившие плоды становятся рассадником патогенных микроорганизмов. Выбрать спелую дыню просто: она должна источать сладкий медовый аромат. Кожура у хорошего плода равномерного цвета, без повреждений, слегка пружинит при нажатии», — пояснила врач.

Демьяновская уточнила, что для сорта «колхозница» характерна выраженная сетчатая структура кожуры — чем четче и выпуклее узор, тем слаще будет мякоть. При выборе также следует постучать по плоду — спелая дыня отзовется глухим звуком, тогда как незрелая — звонким.