Нельзя обесценивать: как говорить с человеком, которого посещают мысли о суициде

Психиатр Скавыш: одна фраза может спасти жизнь человеку с мыслями о суициде

В кризисной ситуации важно говорить о причинах боли и искать опору, а не обсуждать способы ухода из жизни, сообщил РИАМО врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш.

«Говорить с человеком нужно не о том, каким способом уйти из жизни, а о том, что произошло, почему ему кажется, что жизнь потеряла смысл. Что такого тяжелого и безнадежного случилось? Есть ли что-то, ради чего все же стоит жить? Ответы на эти вопросы помогают понять глубину кризиса», — сказал Скавыш.

Он добавил, что, если самому не удается поддержать и дать надежду, нужно уговорить человека обратиться к специалисту или хотя бы позвонить на телефон доверия.

«Врачи и психологи смогут определить тяжесть состояния и решить, нужна ли медикаментозная поддержка или достаточно психотерапии. Но главное: человеку с суицидальными мыслями помощь нужна обязательно. Сам он часто не справляется», — отметил психиатр.

Специалист подчеркнул, что нельзя обесценивать чужую боль: «да брось, все не так плохо», «у других хуже». Нельзя давать пустых обещаний: «все само пройдет».

«Нельзя спорить и доказывать, что „жизнь прекрасна“, потому что такие слова вызывают чувство вины, а не надежду. Нельзя игнорировать, откладывать и ждать, что „само рассосется“. И нельзя оставлять одного, если есть риск», — предупредил психиатр.

Каждый год 10 сентября Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирный день предотвращения самоубийств. Цель этой даты — повысить осведомленность людей о том, что суицид реально предотвратить.

В мире ежегодно совершается более 720 000 самоубийств — каждые 40 секунд в мире умирает один человек. Это третья по значимости ведущая причина смертности людей в возрасте от 15 до 29 лет.